OM : Mandanda veut tout plaquer, Longoria ne le retient pas

C’est le lot de tout gardien, mais encore plus à l’OM, on passe vite du sommet aux abimes.

Steve Mandanda, qui avait été l’un des hommes de la saison dernière avec sa forme retrouvée et ses parades décisives, était reparti sur les mêmes bases lors de cet exercice. Mais depuis quelques temps, celui qui aura 36 ans à la fin du mois a clairement perdu en efficacité. Des buts concédés sur des duels perdus, comme celui face à Mbappé contre le PSG, des erreurs de relance ou de placement, et des boulettes qui font mal comme celle face à Nantes ou sa récente fin de match contre Lille. Une nouvelle mauvaise passe ? Non, cela va beaucoup plus loin selon L’Equipe, qui évoque carrément une « lassitude mentale » sur la situation à l’OM. Le numéro 2 de l’équipe de France estime ne plus pouvoir se concentrer sur ses performances sportives, lui qui est bien évidemment un cadre du vestiaire, et a souvent été sollicité pour régler les désaccords, que ce soit avec les supporters, entre les joueurs ou sur les questions salariales.

Pour un joueur qui a encore trois ans de contrat, cette situation pose clairement question. Surtout que Pablo Longoria est prêt à trancher dans le vif, et, toujours selon le quotidien sportif, ne voit pas vraiment l’avenir de l’OM avec Steve Mandanda dans les cages. Pourtant, le gardien marseillais a bien signé une prolongation de contrat longue durée avec un projet de reconversion au bout. Le nouveau président de l’OM va donc devoir se creuser les méninges pour trouver une solution à ce problème, sachant qu’il est difficile d’imaginer le Steve Mandanda actuel garder les cages olympiennes pendant encore trois saisons. La lassitude ressentie par l’ancien havrais pourrait permettre à tout le monde de s’asseoir posément autour d’une table en fin de saison, afin de trouver un accord et proposer à Mandanda une sortie digne de ce nom à 36 ans.