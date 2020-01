OM : Akhenaton conseiller spécial d'Eyraud au mercato

Dans : OM.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille n’a pas fait de folie au mercato avec seulement trois recrues : Valentin Rongier, Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto.

Durant plusieurs semaines, le nom de Marcus Thuram avait circulé en Provence afin de remplacer Mario Balotelli, avant la venue du très apprécié Dario Benedetto. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, le rappeur marseillais Akhenaton a d’ailleurs reconnu qu’il avait directement discuté de l’ancien attaquant de l’EA Guingamp avec… le président olympien, Jacques-Henri Eyraud. Mais visiblement, le boss de l’OM a préféré suivre les conseils d’Andoni Zubizarreta et d’André Villas-Boas, plutôt que ceux du membre d’IAM.

« J'aurais voulu qu'on achète Marcus Thuram. J'avais soufflé son nom à Jacques-Henri Eyraud, mais je conçois qu'il a de meilleurs conseillers qu'un rappeur. C'est la seule fois où on a parlé de foot. Pour remplacer Ocampos, j'aurais pris un deuxième joueur de Guingamp, Ludovic Blas. Les tarifs n'étaient pas démentiels. J'aime Leipzig ou l'Ajax, des équipes jeunes. Sous Garcia, le management a été critiquable. Je sens plus d'empathie chez Villas-Boas. Son équipe a la niaque, comme à l'époque d'Éric Gerets, la plus belle des vingt dernières années d'après moi » a indiqué le rappeur marseillais, charmé par André Villas-Boas mais qui aurait aimé que le recrutement soit légèrement différent à Marseille. Ce n’est pas la très bonne forme de Marcus Thuram avec Mönchengladbach (6 buts et 5 passes décisives) qui va le faire changer d’avis…