OM : Ajroudi est « très inventif », Jack Lang se mouille

Dans : OM.

Ancien ministre de la Culture, Jack Lang n'a que du bien à dire de Mohamed Ajroudi, candidat au rachat de l'Olympique de Marseille.

Mohamed Ajroudi a du mal à faire l’unanimité, l’homme d’affaires franco-tunisien qui mène le projet de reprise de l’OM étant considéré comme un businessman surdoué pour les uns, ou pour un mythomane intégral pour les autres. Adorant se faire photographier avec quelques célébrités qu’il a croisés au fil des années, Mohamed Ajroudi a cependant de solides et réelles amitiés dans le monde politique. Ainsi, dans Le Parisien, Jack Lang, qui s’est rendu en Tunisie à l’invitation de ce dernier, avoue être totalement fan du candidat au rachat de l’Olympique de Marseille dont il loue les mérites.

Avec sa serve habituelle, l’ancien ministre de la Culture est un vrai supporter de Mohamed Ajroudi. « C'est un homme généreux, amical, un vrai humaniste. Il a beaucoup d'idées, c'est quelqu'un de très inventif », confie, dans le quotidien francilien, un Jack Lang, qui a lui aussi eu droit à sa photo souvenir dans l’album de l’homme d’affaires franco-tunisien. Et ce dernier d’également se vanter de considérer Emmanuel Macron comme « son frère » et d’être « l’ami » de Gérard Depardieu. Reste que tout cela ne dit pas si Mohamed Ajroudi a réellement envoyé une offre sérieuse à Frank McCourt pour lui racheter l'Olympique de Marseille. Car sinon, le soutien amical de Jack Lang, Emmanuel Macron et Gérard Depardieu ne servira à rien.