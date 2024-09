OM ‍: Adrien Rabiot arrive lundi à Marseille, la fête va être folle

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'est offert Adrien Rabiot, et les supporters sont en transe au moment de l'accueillir ce lundi à son arrivée à Marseille.

Très actif dans les coulisses mais très discret chez les médias et les informateurs, l’Olympique de Marseille a réalisé le coup de l’été en ce dimanche 15 septembre. Tout a été bouclé pour le recrutement d’Adrien Rabiot et le milieu de terrain est attendu ce lundi à Marseille pour passer sa visite médicale puis signer son contrat de deux ans avec le club provençal, confirme la presse française ce dimanche soir. Une sacrée surprise qui a même pris les supporters phocéens de court, eux qui ne voulaient pas vraiment y croire avant de voir l’OM communiquer sur cet accord trouvé. Pour cela, Adrien Rabiot aurait fait un énorme effort sur son salaire.

Officiel : Adrien Rabiot signe à l’OM https://t.co/j8glRqHzbW — Foot01.com (@Foot01_com) September 15, 2024

Alors qu’il se murmurait qu’il demandait toujours 10 millions d’euros par an aux clubs anglais lors des discussions du mois d’août, le milieu de terrain aurait accepté un salaire compris entre 3 et 3,5 millions d’euros. Même s’il y a une belle prime à la signature étant donnée son arrivée libre, cela ne plombera pas tant que ça les finances de l’OM, qui semblent extensibles à volonté cet été de toute façon. Nul doute que Rabiot sera en tout cas très bien accueilli, puisque les supporters marseillais ont déjà unanimement loué ce recrutement sur les réseaux sociaux, estimant que cela démontrait les énormes ambitions de leur club pour cette saison à venir, et peut-être la suivante en cas de qualification en Ligue des Champions.