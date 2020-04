OM : Adrian Grbic bluffé par Marseille... sur Instagram

Dans : OM.

Lors du prochain mercato, la direction sportive de l’Olympique de Marseille sera notamment à la recherche d’un nouvel avant-centre, pour épauler Dario Benedetto.

Si le club phocéen attend la suite et la fin de cette saison 2019-2020 avec impatience, sachant que l’OM est actuellement deuxième de la Ligue 1 et donc potentiellement qualifié pour la Ligue des Champions, le prochain marché des transferts s’annonce chaud. Entre les besoins sportifs d’André Villas-Boas et les contraintes financières imposées par Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta n’aura pas la tâche facile. Malgré tout, le directeur sportif espagnol sait que l’OM aura besoin d’un nouveau buteur pour concurrencer Dario Benedetto. Si la piste menant à M'Baye Niang (Rennes) est réelle, Marseille pourrait se retourner sur un dossier moins coûteux, à savoir celui d’Adrian Grbic. Deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 avec 17 réalisations, derrière le futur Lyonnais Tino Kadewere (Le Havre), l’attaquant de 23 ans a brillé pour ses débuts en France. Si bien que l’Autrichien est annoncé dans le viseur de l’OM. Une rumeur à laquelle Grbic a répondu sans détour.

« Le seul véritable attaquant de l'OM est Dario Benedetto, qui a marqué onze fois cette saison. Je ne vois personne derrière qui puisse vraiment occuper la même position. Puisqu'on parle de ça, j'ai une anecdote : un nombre incroyable de fans marseillais m'écrivent sur Instagram que je devrais signer chez eux. Mais il n'y a rien de concret. Je l'ai seulement lu, je ne m'en occupe pas. Je veux juste qu'on recommence à jouer au football pour l'instant. On verra après les histoires de transfert », a avoué, sur le site 12termann, Grbic, qui se verrait bien poursuivre sa progression en Ligue 1. Suite à sa bonne saison à Clermont, le buteur passé par Stuttgart est estimé à quelques millions d’euros, soit un joli pari à tenter pour l’OM.