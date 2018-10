OM : Adil Rami craque sur ses allers-retours à Paris

Dans : OM, Ligue 1.

Dans une interview accordée dans le cadre de sa participation à l’émission Danse avec les Stars, sur TF1, Pamela Anderson avait confié son amour pour Adil Rami, ajoutant sans vouloir gêner son compagnon, que ce dernier faisait chaque jour l’aller-retour entre Marseille et Paris pour la retrouver. Des propos qui prenaient un certain relief compte tenu de la forme encore délicate du défenseur de l’OM, qui plus est blessé.

Présente ce samedi en conférence de presse à la veille du match entre l’Olympique de Marseille et Caen au Vélodrome, Adil Rami n’a pas échappé à une question sur ce sujet. Et le Champion du monde a rapidement répondu à sa manière. « Je m’en bats les cou... Non, non, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour parler de Caen. Je n’ai pas à parler de ça. Ça ne m’intéresse pas. Si vous voulez vendre des gossips c’est votre problème. Je m'en fous, ne me parlez pas de ça ! Je n'ai pas à me justifier. J'aime l'OM et le foot, c'est tout, puis le défenseur de l’Olympique de Marseille a été tout aussi expéditif concernant des possibles soucis au sein du vestiaire phocéen. La presse vous commencez à mettre notre ambiance en bas, mais nous on continue à bien vivre ensemble et à s'apprécier. Même en perdant des matchs on arrive à rester soudés, et ça c'est important. » Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes à l'OM, et c'est tant mieux...