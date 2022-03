OM : Adieu Uber Eats, Longoria a trouvé mieux !

Les supporters de l'Olympique de Marseille devraient bientôt découvrir le nom du futur sponsor maillot de leur club préféré. Pablo Longoria a trouvé un nouveau gros deal.

Sponsor maillot de l’Olympique de Marseille depuis 2019, et de la Ligue 1 depuis quelques années, la société Uber Eats devrait disparaître du maillot phocéen pour la saison prochaine. Alors que les dirigeants de l’OM et la société de livraison de plats cuisinés négociaient depuis quelques mois, un accord n’a pas encore été trouvé, alors que l’on entre dans la fin du Championnat et que forcément Pablo Longoria a besoin d’un peu de visibilité sur le plan budgétaire. Selon L’Equipe, ayant compris qu’Uber Eats ne voulait pas s’engager plus longtemps ou du moins pas en dépassant les 5 millions d’euros par an actuellement payé, le président de l’Olympique de Marseille a donc cherché d’autres marques susceptibles de venir sur le maillot de Dimitri Payet et ses coéquipiers.

