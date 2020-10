OM : Accord total, Sarr s'envole vers le Bayern Munich !

Dans : OM.

Le Bayern Munich tient une nouvelle recrue. L'ogre bavarois va s'offrir le latéral droit de l'OM, Bouna Sarr, pour 10 ME.

L’Olympique de Marseille va dire au revoir à Bouna Sarr (28 ans). Arrivé au club en 2015 pour 2 ME en provenance du FC Metz, le latéral droit va s’engager avec le Bayern Munich dans les prochaines heures. Alors qu’un accord était déjà bouclé entre le club allemand et l’OM pour un transfert de 10 ME, Mohamed Bouhafsi annonce que le joueur a également trouvé un terrain d’entente avec le champion d’Europe en titre.

Le journaliste de RMC Sport dévoile un accord de quatre ans entre Sarr et son futur club. Le Franco-Guinéen s’envole pour Munich ce dimanche soir pour passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. Bouna Sarr rejoint ainsi la colonie importante des joueurs français du Bayern composée de Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Tanguy Kouassi, Benjamin Pavard et Michael Cuisance. Ce dernier est à placer entre parenthèses, puisqu'il pourrait rallier Marseille avant la fin du mercato, lundi soir à minuit.