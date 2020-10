OM : Sarr vers le Bayern, Cuisance rentre dans le deal !

Dans : OM.

Le Bayern est tout proche de faire signer Bouna Sarr. En échange, l’OM veut boucler l’arrivée de Michaël Cuisance. Un chassé-croisé qui devra être ficelé avant lundi soir.

A moins de 48 heures de la fin du mercato, le marché s’emballe ! Dans l’Hexagone, Marseille est l’un des acteurs à suivre tout comme le PSG et le Stade Rennais. Selon Sky Sport Allemagne, l’OM est susceptible de voir partir son latéral droit Bouna Sarr. Le joueur de 28 ans devrait partir à l’étranger, et pas dans n’importe quel club. Une formation championne d’Allemagne huit fois de suite et championne d’Europe en titre, le Bayern Munich. Le média allemand cité plus haut annonçait ces dernières heures un intérêt de l’ogre bavarois pour le Franco-Guinéen. RMC Sport va même jusqu’à affirmer qu’un accord existe entre le Bayern et l’OM pour un transfert de 10 ME.

Le joueur négocie désormais avec la formation allemande pour définir les contours de son futur contrat. Lié à l’OM jusqu’en juin 2022, Bouna Sarr a progressé au fil des saisons pour devenir l’un des joueurs les plus fiables de l’effectif phocéen. Il a vécu néanmoins un début de saison compliqué, au cours duquel il a été contaminé par le Covid-19 puis blessé. L’arrivée de Sarr au Bayern pourrait en retour amener Michaël Cuisance (21 ans) sur la Côte d’Azur. L’OM tente de rapatrier le milieu de terrain tricolore depuis un certain temps. Tout proche de Leeds, ce dernier n’a finalement pas rejoint de Marcelo Bielsa en raison d’une blessure décelée à la visite médicale.