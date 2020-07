OM : Accord total, Leonardo Balerdi est à Marseille !

Dans : OM.

Activement lancé à la recherche d’un défenseur central au mercato, l’Olympique de Marseille tient son renfort tant espéré en la personne de Leonardo Balerdi.

Lundi soir, la presse argentine évoquait un possible accord entre le Borussia Dortmund et l’OM pour le prêt avec option d’achat du défenseur central de 21 ans. Les informations des médias sud-américains étaient les bonnes puisque ce mardi matin, RMC affirme que Leonardo Balerdi est arrivé à Marseille, où il va passer sa visite médicale dans l’après-midi avant de signer son contrat en faveur du club phocéen et de rejoindre le groupe en stage en Allemagne dans la soirée.

Visite médicale cet après-midi à Marseille

Comme indiqué par ailleurs depuis plusieurs jours, il s’agit bien d’un prêt d’une saison pour Leonardo Balerdi. C’est sur le montant de l’option d’achat que les négociations bloquaient entre Jacques-Henri Eyraud et ses homologues allemands. Un accord a finalement été trouvé sur la somme de 14 ME. Pour l’heure, on ne sait pas si cette option d’achat est automatique, si elle peut se déclencher en fonction du nombre de matchs disputés par Leonardo Balerdi, ou si Marseille aura la liberté totale de la lever ou non à la fin de la saison. Ce qui est certain, c’est qu’André Villas-Boas réalise pour l’instant un mercato parfait puisque c’est lui qui avait soumis les noms de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi, les deux premières recrues du club. Reste maintenant à voir si le défenseur du Borussia Dortmund est recruté afin de combler numériquement un futur départ de Duje Caleta-Car, ou si Marseille ira chercher un joueur supplémentaire dans le cas où le Croate, très courtisé en Premier League, viendrait à faire ses valises.