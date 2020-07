OM : Accord entre l'OM et Dortmund pour Balerdi ?

Dans : OM.

La venue de Leonardo Belardi à l'Olympique de Marseille est imminente, la presse argentine annonce même un accord entre l'OM et le Borussia Dortmund.

Les événements semblent se précipiter dans le dossier Leonardo Balerdi, puisque ce lundi soir TYC Sports l’affirme sans détour, il y a un accord de principe entre le Borussia Dortmund, où joue le défenseur argentin, et l’Olympique de Marseille. « Les dirigeants des deux clubs sont parvenus à un accord oral et, si tout se passe comme prévu, Balerdi, 21 ans, rejoindra l'Olympique de Marseille dans les prochains jours en prêt pour un an et avec une option d'achat à 15ME. Le défenseur de 1,91m n'a disputé que huit matches en Bundesliga (...) L’entraîneur portugais de l'OM, Andre Villas-Boas, avait repéré Balerdi en 2018 lorsqu'il jouait à Boca », explique le média sportif argentin.

Dimanche, en marge du premier match de préparation de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas avait reconnu que le défenseur de Dortmund était une de ses cibles lors de ce mercato, mais AVB avait également précisé que les négociations n'étaient pas simples, la presse allemande affirmant que le BVB refusait d'envisager une option d'achat. A priori, les choses ont évolué dans le bon sens entre l'OM et Dortmund ces dernières heures et Leonardo Balerdi pourrait même rejoindre avant la fin de la semaine l'Olympique de Marseille actuellement en stage en Allemagne. Une belle affaire pour le club phocéen si elle se confirme.