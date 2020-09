OM : Accord avec Marcos Paulo, le mercato s’embrase !

Dans : OM.

Comme indiqué plus tôt dans la semaine, Luis Henrique devrait s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille dans les jours à venir.

Le très jeune ailier de Botafogo (18 ans), recruté pour la coquette somme de 10 ME, va parapher un contrat de cinq ans en Provence en cas de visite médicale réussie. Un coup tenté par Pablo Longoria, lequel va s'offrir avec Luis Henrique un ailier très rapide et doté d’une technique au-dessus de la moyenne. Mais ce n’est clairement pas avec ce joueur que l’Olympique de Marseille va offrir une sérieuse concurrence à Dario Benedetto, puisqu’il ne s’agit pas d’un avant-centre à proprement parler. C’est ainsi que selon les informations de Sergio Santana, journaliste pour LANCE, l’OM est plus que jamais actif sur le dossier Marcos Paulo, l’avant-centre de Fluminense.

Débordant d’ambitions pour le futur l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a, comme indiqué plus tôt dans la journée sur notre site, l’intention de recruter Marcos Paulo en plus de Luis Henrique à Marseille. Et preuve que les négociations avancent dans le bon sens, un accord a été trouvé entre l’attaquant de Fluminense et l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à trouver un terrain d’entente avec le club brésilien, qui réclame près de 10 ME pour lâcher l’avant-centre de 19 ans. Economiquement, l’affaire ne semble pas impossible pour le vice-champion de France puisque la semaine dernière, on apprenait que Frank McCourt était prêt à lâcher environ 20 ME pour le recrutement d’un avant-centre. Avec cette somme, c’est finalement deux jeunes pépites brésiliennes que Pablo Longoria pourrait ramener au sein de l’effectif d’André Villas-Boas. Reste maintenant à voir si cette double opération est possible sans aucune vente. Pour rappel, des joueurs tels que Radonjic, Germain ou Lopez ne seront pas retenus en cas d’offre d’ici la fin du mercato…