OM : Le coup double de folie, deux Brésiliens en attaque !

Grand expert des transferts, Pablo Longoria a une idée bien précise en tête pour renforcer l’attaque de l’OM.

Mais la stratégie peut surprendre. En effet, le « Head of Football » travaille sur deux pistes en même temps, et s’offre ainsi un choix du roi si jamais une situation devait se compliquer. Depuis très longtemps, le dirigeant espagnol est sur Marcos Paulo, attaquant de Fluminense. Mais ces derniers jours, il a surtout avancé dans le dossier menant à Luis Henrique, lui aussi jeune brésilien qui évolue à Botafogo. Si l’accord contractuel sera assez rapide à trouver, la visite médicale sera déterminante, puisque Luis Henrique souffre d’une pubalgie, et que ce problème chez les jeunes joueurs peut être long à régler. C’est pourquoi l’OM continue de travaille sur le dossier Marcos Paulo et le média brésilien spécialisé LANCE annonce même que la préférence des dirigeants olympiens va vers le joueur de Fluminense. Son agent serait arrivé en Europe pour discuter d'une signature dans les prochains jours.

Il faut dire que Marcos Paulo a plus le profil de « 9 » que son compatriote, et cela compte dans l’esprit d’André Villas-Boas, qui veut bien ajouter une pépite dans son effectif pour réduire les coûts d’achat, mais entend quand même avoir un joueur capable de concurrencer ou seconder Dario Benedetto. Autre avantage de la piste Marcos Paulo, l’attaquant possède un passeport portugais, et même déjà joué pour les sélections de jeunes du Portugal, ce qui ne fait pas de lui un joueur extra-communautaire. Pas négligeable quand on sait que l’OM n’a plus qu’une seule place disponible à ce niveau dans son effectif. Mais en France comme au Brésil, toutes les possibilités sont évoquées par la presse, y compris celle de voir Marseille finalement prendre les deux joueurs, pour un coup de folie qui serait alors pour le moins inattendu.