OM : Accord avec Angers, le Cho Longoria a commencé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A un an de la fin de son contrat, le jeune Mohamed-Ali Cho va quitter Angers. L’attaquant polyvalent pourrait continuer sa progression à l’Olympique de Marseille, quasiment d’accord sur le montant de son transfert. Mais avant de boucler l’opération, le club phocéen doit encore convaincre le joueur.

Pour Pablo Longoria, le mercato estival a déjà commencé depuis plusieurs mois. Le président de l’Olympique de Marseille n’a pas attendu cette fin de saison pour composer l’effectif du prochain exercice. Le club phocéen avait officialisé la signature du défenseur central Samuel Gigot dès janvier dernier, en attendant d’autres arrivées en préparation. En effet, l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 pourrait bientôt finaliser le transfert de Mohamed-Ali Cho.

⏱ 94’ | 3️⃣ - 2️⃣



L’OM s’incline à Rotterdam dans ce match aller : il faudra tout donner au retour. Rendez-vous jeudi prochain à l’@orangevelodrome 🏟🔜#FEYOM | #UECL pic.twitter.com/B8Uv0CcKFp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 28, 2022

On sait que l’Olympique de Marseille fait partie de la liste des prétendants de l’attaquant angevin. Mais d’après Le 10 Sport, la direction olympienne s’apprête à devancer la concurrence. Nos confrères annoncent un accord tout proche pour le transfert de l’international Espoirs français (3 sélections). Les deux clubs devraient s’entendre sur un montant d’environ 12 millions d’euros hors bonus. Une belle affaire lorsque l’on connaît le potentiel de Mohamed-Ali Cho, considéré comme l’un des tout meilleurs jeunes de notre championnat.

L'Angevin aura l'embarras du choix

Pour rappel, la pépite du SCO arrive à un an de la fin de son contrat. Ce qui explique pourquoi ses dirigeants acceptent de le vendre cet été. Mais la source précise que l’Olympique de Marseille n’a pas encore gagné la partie. Et pour cause, le pensionnaire du Vélodrome, après avoir convaincu Angers, doit maintenant séduire le joueur et son entourage. Peut-être la tâche la plus difficile puisque Mohamed-Ali Cho devrait recevoir de nombreuses offres à travers l’Europe. Mais pas sûr que tous ses courtisans puissent lui proposer une saison avec un temps de jeu garanti, notamment en Ligue des Champions.