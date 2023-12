OM ‍: 9 joueurs sur le départ, Pablo Longoria va parler

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mois de janvier sera forcément chaud à l'OM, et non pas en raison de la vente du club. Pablo Longoria va devoir faire passer la pilule de la CAN, où 9 joueurs de l'effectif marseillais peuvent évoluer.

La Coupe d’Afrique des Nations, voilà une compétition que la Ligue 1 redoute plus que n’importe quel championnat européen. Les clubs tricolores s’appuient énormément sur les joueurs africains dans leurs effectifs, et certains vont devoir composer sans une bonne partie de leurs joueurs du début du mois de janvier, jusqu’au 13 février éventuellement, jour de la finale. A quelques semaines du début de la compétition, l’effectif marseillais aurait pu avoir une équipe entière, à savoir 11 joueurs, concernés par la CAN en Côte d’Ivoire. Mais deux titulaires, Pierre-Emerick Aubameyang, et Geoffrey Kondogbia, ne partiront pas, le Gabon et la République Centrafricaine ne se sont pas qualifiés. Pour le reste, La Provence a fait le tour de l’effectif et ce sont neuf joueurs qui viennent de recevoir leur pré-sélection pour le tournoi continental.

Six joueurs majeurs sur le départ

Parmi eux, Gennaro Gattuso risque de déplorer le départ de six joueurs majeurs, soit Mbemba (RD Congo), Ounahi et Harit (Maroc), N’Diaye, Sarr et Gueye (Sénégal). Des joueurs moins utilisés comme Ngapandouetnbu et Mughe (Cameroun) ainsi que Meïté (Côte d’Ivoire) pourraient aussi s’en aller pendant cet hiver. Pendant ce temps, l’OM aura sept matchs à disputer (en cas de succès en Coupe de France), et sa position fragile dans la partie haute du tableau de Ligue 1 sera donc en danger. De quoi faire s’arracher des cheveux à Gennaro Gattuso, alors que Pablo Longoria peut difficilement recruter des joueurs pour une si courte période d’absence, même si un mauvais enchainement peut clairement plomber la saison de l’OM.

En attendant, Pablo Longoria en dira peut-être plus sur sa volonté d’agir au mois de janvier à l’occasion d’une conférence de presse pour faire le point sur la mi-saison, qui se tiendra ce jeudi au Vélodrome aux alentours de midi. Il y sera forcément question de la situation actuelle de l'équipe, du mois de septembre qui a été bouillant, et aussi du mercato à venir avec encore une fois beaucoup de mouvement attendu.