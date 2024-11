OM ‍: 9 buts et 7 passes décisives, il arrive à Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une pépite qui cartonne en Afrique, l'OM est sur le coup pour voir de plus près ce que vaut Amadou Soumaré.

L’Olympique de Marseille, toujours à la recherche des talents et notamment en Afrique, va faire venir Amadou Soumaré dans les prochaines semaines. Ce milieu offensif de 20 ans brille dans son championnat, au Mali, avec des débuts remarqués au sein de Djoliba, l’un des clubs de Bamako. Sur 19 matchs, il a déjà marqué 9 buts et délivré 7 passes décisives, et cette réussite devrait le mener rapidement à découvrir les championnats européens. Les Young Boys de Berne et Quevilly Rouen Métropole le suivent de près, mais c’est à l’OM que Soumaré va débarquer dans le courant du mois de décembre selon les informations d’Africa Foot. Le média spécialisé explique que le milieu offensif va se voir proposer une période d’essai pour montrer ses qualités, avec forcément le but de signer ensuite un contrat si tout se passe de manière convaincante.

Soumaré arrive en France en décembre

Une période donc décisive pour ce joueur qui est aussi présenté comme un redoutable tireur de coup-francs. L’OM a en tout cas pris de l’avance sur tout le monde au sujet de cette jeune pépite malienne, qui pourrait signer à Marseille en janvier si jamais sa période d’essai s’avérait être concluante. Autant dire que sa présence à l’entrainement sera certainement guettée dans les prochaines semaines, même s’il y a encore une grosse marge entre faire un essai et signer un contrat professionnel, surtout dans un club comme Marseille.