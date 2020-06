OM : 700 ME, le montant qui donne le vertige pour le rachat

Dans : OM.

Homme clé du projet de reprise de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal est le porteur d’une offre de rachat qui aurait de quoi faire pâlir n’importe quel club.

Si Frank McCourt n’est officiellement pas vendeur, cela risque de changer très rapidement si la proposition venue de fonds du Moyen-Orient et son représentant franco-tunisien encore inconnu se confirmait. Car selon les informations du Figaro, le montant total de l’opération serait de 700 ME, déjà approvisionnés sur un compte prévu à cet effet de la banque Rothschild. Le montant se répartirait de la façon suivante : 300 ME pour Frank McCourt afin de racheter la totalité des parts de l’Américain, un montant qui parait fou alors que le businessman de Boston avait lâché 95 ME pour récupérer le club des mains de Margarita Louis-Dreyfus.

A cela s’ajoute 200 ME pour combler le déficit actuel de l’OM, qui se creuse de plus de 50 ME chaque année quasiment depuis l’arrivée de Jacques-Henri Eyraud. Et enfin, en troisième partie, il reste 200 ME alloués au fonctionnement du club et notamment au marché des transferts pour renforcer l’équipe immédiatement. Des chiffres qui donnent le tournis, et paraissent même complètement fous. Surtout que la cadence imposée est très musclée, l’offre de rachat ayant déjà été présentée à Frank McCourt, qui a désormais quelques jours pour y réfléchir et donner sa réponse. De quoi bien évidemment provoquer un emballent général même si l’histoire, récente ou plus ancienne, incite tout de même à rester prudent avec les informations sur le rachat de l’OM.