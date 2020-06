OM : Boudjellal à la tête d'un énorme projet de rachat, ça s'affole !

Dans : OM.

Loin des rumeurs d’une vente de l’Olympique de Marseille à Al-Walid Ben-Talal, Mourad Boudjellal est à la tête d’un projet de rachat du club phocéen.

L’information risque de faire l’effet d’une bombe à Marseille dans les heures à venir. Bien que l’OM ne soit pas officiellement à vendre, Mourad Boudjellal porte un pharaonique projet de rachat du club, selon les informations divulguées ce vendredi par Var Matin et L’Equipe. Ce projet XXL serait financé par des fonds du Moyent-Orient et par des sociétés privées étatiques et emmené par un homme d’affaires franco-tunisien « de premier plan » selon le quotidien national, qui ajoute qu’une banque privée de dimension internationale a été mandatée afin d’entrer en contact avec Frank McCourt et lui soumettre une offre officielle d’achat.

Boudjellal pressenti pour reprendre l'OM

Il y a plus d’une semaine, Mourad Boudjellal était pourtant revenu à la table des négociations avec Claude Joye, le président de Toulon, afin de racheter le club de National 2. Mais l’ancien président du club du RCT avait toujours indiqué que ce projet dépendait de l’éventuelle acquisition d’un club énorme, avec un projet colossal. Il s’agit vraisemblablement du projet de l’Olympique de Marseille. « L'ancien patron du RCT est pressenti pour reprendre les rênes de l'Olympique de Marseille. Depuis des mois déjà, il est au cœur de négociations secrètes avec des émissaires du Moyen-Orient. Prêts à injecter des centaines de millions d'euros dans l'OM. On évoque même des sommes hallucinantes, des fonds d'ailleurs étatiques, à faire pâlir le PSG » ajoute Var Matin, qui fera rêver les supporters de l’Olympique de Marseille avec de telles informations… Reste maintenant à voir si Frank McCourt sera ouvert à une cession du club, l’année de l’explosion des droits télévisuels et de la qualification en Ligue des Champions…