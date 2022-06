OM : 7 joueurs invités à partir, Longoria a fait sa liste !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes mais pour l’instant, c’est le calme plat du côté de l’OM.

Dans le sens des arrivées comme dans celui des départs, l’Olympique de Marseille n’a pour l’instant enregistré aucun mouvement. Mais la DNCG ayant officiellement levé toutes les restrictions à l’encontre du club phocéen, Pablo Longoria et Javier Ribalta vont pouvoir avancer sereinement afin de constituer l’effectif à la disposition de Jorge Sampaoli pour la saison à venir. Plusieurs postes sont ciblés comme ceux de défenseur central, de milieu défensif ou encore d’ailier. Parallèlement, l’OM souhaite se débarrasser de plusieurs joueurs indésirables afin de diminuer la masse salariale du club. Selon les informations de L’Equipe, on dénombre sept joueurs que Pablo Longoria souhaite absolument faire partir. Le plus proche de faire ses valises est bien sûr Alvaro, écarté par Jorge Sampaoli depuis plusieurs mois et dont le départ va se concrétiser dans les jours à venir, même si on ignore encore s’il s’agira d’une résiliation de contrat ou d’un transfert. Selon toute vraisemblance, l’ex-défenseur de Villarreal va signer son retour en Espagne.

Amavi, Radonjic et Strootman poussés dehors

Autre joueur sur le départ, Jordan Amavi risque lui d’éprouver plus de difficultés à trouver un point de chute. Et pour cause, sa saison en prêt à l’OGC Nice n’a pas été très concluante et Jorge Sampaoli ne compte pas le réintégrer. Au vu de ses émoluments et de sa saison moyenne au Gym, seul un prêt est envisageable. Le constat est le même pour Nemanja Radonjic, prêté la saison dernière à Benfica et à qui il reste un an de contrat à l’OM. Plombé par les blessures, le Serbe n’a pas beaucoup joué au Portugal la saison dernière. Il reste cependant apprécié dans son pays et pourrait trouver un club, lui aussi en prêt. Marseille sera peut-être contraint à prendre en charge une partie du salaire, un sacrifice que Pablo Longoria pourrait accepter avant que Radonjic soit libre en juin prochain. Symbole du « monde d’avant », Kevin Strootman est lui aussi sur le départ. L’OM discute avec le Hellas Vérone pour le départ du Néerlandais, à qui il reste aussi une année de contrat.

Caleta-Car, dossier épineux pour l'OM

Enfin, Pablo Longoria doit gérer trois dossiers différents dans le sens des départs, avec des joueurs qui étaient pleinement dans l’effectif de Jorge Sampaoli cette saison. Le premier concerne Luis Henrique. Le Brésilien, dont le comportement est salué en interne, ne parvient pas à s’imposer et pourrait être vendu cet été. Des discussions très avancées ont eu lieu à Milan entre l’OM et le Torino et un accord a été trouvé sur la base d’un prêt avec une option d’achat à 6 millions d’euros. La balle est maintenant dans le camp du joueur et selon les premiers échos, Luis Henrique ne saute pas au plafond à l’idée de rejoindre le club de Turin. Il dispose néanmoins de plusieurs autres marques d’intérêt et son départ cet été a donc de bonnes chances de se concrétiser. En défense, Pol Lirola et Duje Caleta-Car sont aussi poussés vers la sortie. L’un car il a beaucoup déçu cette saison, on parle bien sûr du latéral droit espagnol. Et l’autre car il ne dispose plus que d’un an de contrat et que Pablo Longoria refuse de vivre un deuxième épisode Kamara, avec un joueur estimé à plus de 15 millions d’euros qui file gratuitement. Souvent envoyé en Premier League, le géant croate est suivi de très près par Séville, qui a perdu Diego Carlos et qui a de grandes chances devoir Jules Koundé filer vers Chelsea ou Barcelone. Pablo Longoria a donc fait sa liste de joueurs à faire partir. Il s'agit maintenant d'attendre et de voir qui trouvera preneur cet été...