OM : 6 ME pour la doublure d'Amavi, direction l'Espagne

Dans : OM.

Pablo Longoria multiplie les pistes à quelques jours du début du mercato. Le président de l’OM a déjà coché un nom pour suppléer Jordan Amavi, après le départ de Yuto Nagatomo.

Le successeur de Jacques-Henri Eyraud à la tête de l’OM fait marcher son réseau. Si le mercato ne commence officiellement que le 9 juin, le dirigeant espagnol s’active déjà depuis quelques temps. Les rumeurs se multiplient dans la presse, Longoria semble bien lancé pour construire une équipe à la hauteur de ses ambitions et celles de Jorge Sampaoli. Gerson (Flamengo), Amine Adli (Toulouse), Thiago Almada (Vélez Sarsfield) sont les noms qui circulent depuis plusieurs semaines déjà du côté de Marseille. Le premier cité, milieu brésilien de 24 ans, a tout l’air d’être la première recrue de l’OM pour la saison 2021-2022. Tous ces joueurs évoluent néanmoins au cœur du jeu. Pablo Longoria n’oublie pas l’une des autres priorités : trouver une doublure à Jordan Amavi. Il a déjà un nom en tête.

Longoria a coché le nom de Muñoz

Le média espagnol Marca fait le point sur la situation du latéral gauche de la Real Sociedad Aihen Muñoz. Le club basque n’a pas vraiment l’intention de prolonger l’Espagnol de 23 ans, en fin de contrat en juin 2022. Il ne compte que 16 apparitions en Liga cette saison et 2 en Europa League, barré par la concurrence de l’ancien joueur d’Arsenal, Nacho Montreal. La Real Sociedad ne comptant pas forcément le vendre à un prix d’or, un montant de 6 ME est évoqué, Pablo Longoria est à l’affût. Le pari est de relancer le joueur lancé il y a deux ans et demi chez les professionnels. Il suppléerait Jordan Amavi, qui a prolongé jusqu’en 2025, et remplacerait numériquement Yuto Nagatomo, sur le départ un après son arrivée.