OM : Thiago Almada à Marseille, un indice en or dévoilé ?

Dans : OM.

A la recherche d’un milieu offensif à fort potentiel au mercato, l’OM a ciblé Amine Adli (Toulouse) ainsi que Thiago Almada (Vélez Sarsfield).

En ce qui concerne Amine Adli, il sera impossible pour Toulouse de le conserver cet été. Et pour cause, la pépite de 19 ans est en fin de contrat en juin 2022 et la défaite du TFC face à Nantes dans le cadre du barrage d’accession à la Ligue 1 a enterré les derniers espoirs de Damien Comoli dans ce dossier. L’objectif des Violets est maintenant de tirer le meilleur prix d’Amine Adli, dont la valeur marchande est estimée à environ 10 ME. Pablo Longoria adore son profil et essaie de le recruter depuis le mois de janvier. Mais à ce poste, la priorité de Jorge Sampaoli se nomme Thiago Almada, 20 ans et qui brille de mille feux au Vélez Sarsfield.

Son agent est à Marseille !

Il y a quelques semaines, RMC dévoilait l’existence d’un accord de principe entre Thiago Almada et l’Olympique de Marseille dans l’optique d’un transfert cet été. Les relations semblent toujours aussi chaleureuses entre l’entourage de la pépite argentine et l’OM puisque sur son compte Instagram, l’agent de Thiago Almada a posté une photo de lui à Marseille, preuve que les négociations vont bon train. Estimé à plus de 15 ME sur le marché des transferts, le meneur de jeu du Vélez Sarsfield est également surveillé par l’Inter Milan, le FC Barcelone, Manchester United ou Manchester City. Mais pour sa première expérience en Europe, Thiago Almada ne souhaite pas se griller et affiche la volonté de passer par un club intermédiaire. Marseille et son entraîneur argentin Jorge Sampaoli cochent toutes les cases auprès du joueur et de son représentant. C’est maintenant à Pablo Longoria de se montrer malin et imaginatif pour boucler un accord, qui ne sera pas simple à trouver, avec le Vélez Sarsfield.