OM ‍: 42 buts en Premier League, Longoria fait une offre ‍!

Par Quentin Mallet

A la recherche d’un nouvel attaquant de pointe pour remplacer Elye Wahi et satisfaire les exigences de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille veut tenter sa chance avec un ancien buteur de Manchester City et de Leicester, Kelechi Iheanacho.

L’Olympique de Marseille s’est donné une mission : trouver un attaquant de pointe à recruter avant la clôture du mercato hivernal. Avant le 3 février prochain, le tandem Longoria-Benatia a donc pour objectif de recruter un remplaçant à Elye Wahi, lequel est parti à l’Eintracht Francfort contre une jolie somme de 26 millions d’euros, bonus compris. Toutefois, la direction phocéenne réfléchit à ne pas réinjecter directement cet argent dans le recrutement définitif d’un joueur. De fait, une arrivée sous la forme d’un prêt avec une option d’achat est la piste privilégiée. Plusieurs joueurs correspondent aux attentes des décideurs marseillais, lesquels veulent satisfaire les exigences de Roberto De Zerbi. Parmi les profils sondés, celui de Kelechi Iheanacho, auteur de 42 buts en Premier League et qui évolue désormais en Espagne.

L’OM tente le coup Kelechi Iheanacho

🚨EXCL: El Olympique de Marsella ha lanzado una oferta por la cesión de Iheanacho. En estás últimas horas han intensificado los contactos por el delantero nigeriano. No es el único equipo de la Ligue 1 que se ha interesado en él.



El nigeriano sigue valorando y pronto tomará una… https://t.co/ShB9RWjVWN — Fernando Serrano (@OrtsSVQ) January 28, 2025

Selon les informations de Fernando Serrano, l’Olympique de Marseille a formulé une offre de prêt au Séville FC pour son attaquant Kelechi Iheanacho. Les contacts se seraient même intensifiés avec toutes les parties au cours des dernières heures, indique le journaliste espagnol spécialisé dans le mercato. Cette saison, l’ancienne star de Leicester, formé à Manchester City, n’a pas inscrit le moindre but en Liga lors de ses neuf apparitions. En manque de temps de jeu en championnat, c’est surtout en Coupe du Roi qu’il a pu se montrer, marquant trois buts en deux rencontres disputées.

Évalué à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Kelechi Iheanacho ne serait pas un pari trop couteux pour l’Olympique de Marseille, en cas d'option d'achat incluse. Le club de la Canebière pourra se pencher sur un attaquant plus expérimenté et plus talentueux lors du prochain mercato estival. En attendant, il existe une concurrence avec d’autres clubs de Ligue 1 sur le dossier, toujours selon Fernando Serrano. Reste à savoir si l’OM se montrera plus convaincant.