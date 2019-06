OM : 4 ME pour le concurrent d'Amavi, Marseille fonce !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Dans l’obligation de vendre d’ici au 30 juin pour équilibrer ses comptes, l’Olympique de Marseille doit également penser à se renforcer.

A certains postes, cela va même devenir urgent. On pense évidemment à l’attaque, où Mario Balotelli laisse un grand vide, et au couloir gauche de la défense. Car depuis près de deux ans maintenant, Jordan Amavi est sans concurrence. Une situation qui ne peut plus durer. Ainsi, Andoni Zubizarreta a pris le problème à bras le corps selon L’Equipe, en s’attaquant à l’international danois de la Lazio Rome, Riza Durmisi.

« Intéressé par Pedro Rebocho (Guingamp, 24 ans), entre autres profils, l'OM a aussi pris des renseignements sur Riza Durmisi, latéral gauche de la Lazio de Rome âgé de 25 ans. International danois (23 sélections), Durmisi a signé en juin 2018 dans le club italien, après deux saisons au Betis Séville » explique le média avant de poursuivre. « Il est sous contrat jusqu'en juin 2023, et sa valeur actuelle est estimée à 4 ME. D'ici au 30 juin, l'OM cherche d'abord à vendre (Morgan Sanson fait figure de priorité) pour équilibrer les comptes de la saison 2018-2019, dans le rouge vif. Puis il tentera de procéder à un mercato malin ». Le ton du mercato est donné du côté de Marseille…