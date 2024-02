Le « Joe Biden » de l’OM, Jean-Louis Gasset n'a pas aimé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jean-Louis Gasset réalise des débuts canons à l’OM avec deux victoires en deux matchs, jeudi en Europa League et dimanche en Ligue 1 contre Montpellier. De quoi faire taire les plus sceptiques.

Début d’aventure idéal pour Jean-Louis Gasset à la tête de l’Olympique de Marseille. Officialisé en tant qu’entraîneur des Phocéens mardi à deux jours du match retour d’Europa League face au Shakhtar Donetsk, le technicien de 70 ans a qualifié l’OM pour les 8es de finale. Dimanche soir contre Montpellier, il a enchaîné avec un second succès de rang cette fois face à Montpellier avec la manière (4-1). En seulement quelques jours, Jean-Louis Gasset a conquis une partie du public marseillais, y compris ceux qui étaient très pessimistes à son arrivée. Les critiques sur l’âge de l’ex-sélectionneur de la Côte d’Ivoire ont notamment été rudes, certains supporters le comparant au président américain Joe Biden. Au micro de Prime Video, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a répondu aux critiques et clairement, celles-ci ont touché Jean-Louis Gasset.

« La comparaison avec Joe Biden m’a fait moyennement rire. Je riais jaune. Je sais que lorsque l’on fait un métier médiatique, des gens aiment bien chahuter. Ça me va… J’essaie de répondre à ma manière » a répondu Jean-Louis Gasset après la victoire de l’OM face à Montpellier dimanche soir en Ligue 1. En attendant, l'ancien coach de l'ASSE a réussi à relancer les joueurs olympiens et à leur redonner un nouvel état d’esprit, ce qu’il a savouré après la victoire contre le MHSC. « Ils étaient au fond du seau, ce n'était pas dur. J'ai un peu d'expérience pour leur parler, j'ai quelques anecdotes. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il fallait leur faire comprendre ça, à eux de réagir. Je suis venu pour les aider. Le fait d'avoir 100 jours, ça montre que je ne suis pas dans la durée, je ne suis pas carriériste. J'explique aux joueurs la bonne solution, il fallait trouver la formule » a apprécié l’ancien adjoint de Laurent Blanc, qui espère enchainer samedi avec une troisième victoires en trois matchs à la tête de l’OM sur la pelouse de Clermont. Et faire encore davantage taire les sceptiques au sujet de son âge.