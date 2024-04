OM ‍: 4 joueurs restent, les autres seront tous virés

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM traverse une importante crise de résultats depuis quelques semaines. Le niveau affiché par le collectif olympien inquiète pas mal dans la cité phocéenne.

A Marseille, l'heure est à la crispation avant un déplacement qui s'annonce périlleux sur la pelouse de Benfica en quart de finale aller de la Ligue Europa. Il faut dire que l'OM se doit de réagir après une série de défaites très embarrassante. En plus d'un collectif malmené, c'est le niveau global des joueurs qui pose question. A Lille, beaucoup sont passés à travers et les motifs d'espoir restent bien maigres. Et d'après les derniers échos donnés par Bertrand Latour sur l'avis des dirigeants marseillais sur leurs joueurs, ce n'est pas vraiment l'optimisme qui règne sur la Canebière.

Une direction désespérée par le niveau affiché

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné ses informations sur le sujet. « L'heure est à la colère au sein du club. L'OM a eu trois occasions de recoller et de sauver sa saison. Mais les trois ont été ratées. On fustige le manque de caractère et de leaders. Gasset tire le même constat que Gattuso, il n'y a pas d'âme. (...) Gasset a haussé le ton et a été critique envers son équipe. (...) En interne, hormis Balerdi, Veretout et Aubameyang, plus Meïté quand il était disponible, personne ne donne satisfaction. Cela entraine des réflexions pour l'été prochain pour recruter des joueurs avec du caractère. On ne rêve pas mieux que la 6ᵉ place », a notamment indiqué Bertrand Latour, qui annonce sans doute une grand ménage à Marseille l'été prochain lors de l'intersaison. Pablo Longoria est en tout cas vivement critiqué et son avenir ne parait pas assuré pour l'heure. En cas de non-qualification pour une prochaine coupe d'Europe, Frank McCourt pourrait prendre des décisions fortes et personne ne semble protégé.