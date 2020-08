OM : 4 clubs sur Thauvin, ils font vivre un enfer à Longoria

Dans : OM.

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2021, Florian Thauvin semble encore loin d’une prolongation. Pendant ce temps-là, des clubs européens sentent la bonne affaire au mercato.

L’Olympique de Marseille se retrouve face à un sacré casse-tête. Dès le début de l’été, Florian Thauvin, dont le contrat expire en juin 2021, a prévenu qu’il ne bougerait pas cet été. Autrement dit, l’ailier de 27 ans partira libre si ses dirigeants ne réagissent pas. C’est pourquoi le nouveau « head of football » Pablo Longoria s’active pour prolonger le bail de l’international français. Seulement voilà, le dirigeant fait face à un énorme obstacle financier. La situation n’est un secret pour personne, le club phocéen doit impérativement réduire sa masse salariale et non pas l’augmenter. Autant dire que l’OM ne peut pas se permettre de revaloriser Thauvin sans une vague de départs cet été.

Ce sera pourtant la seule solution pour éviter de le perdre sans indemnités. Car l’ancien Bastiais, même s’il sort d’une saison quasi blanche, n’acceptera sûrement pas de prolonger avec le même salaire. Surtout si ses prétendants lui proposent des offres supérieures. En effet, L’Equipe nous apprend que trois clubs italiens, dont l’Atalanta Bergame, et un pensionnaire de Premier League se sont manifestés. Et selon un connaisseur du dossier, des propositions à environ 20 M€, comme celle du Beis Séville l’été dernier pour Nabil Fekir, dans une situation comparable, sont envisageables. Un dossier complexe pour Longoria qui joue déjà gros.