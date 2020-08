OM : Thauvin refuse de prolonger, l'Atalanta est là !

Dans : OM.

Le dossier Florian Thauvin semble s'accélérer, car à un an de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, le joueur de 27 ans n'a pas prolongé.

L’OM n’a pas d’autre solution que de vendre des joueurs au mercato, même si André Villas-Boas aurait bien aimé continuer cette saison avec ses cadres de l’an passé. Si Dimitri Payet a accepté de prolonger à Marseille en baissant son salaire en échange d’un contrat longue durée, qui intègre notamment un projet de reconversion, ce n’est pas le cas de Florian Thauvin. Mais ce dernier a 6 ans de moins que Payet et forcément il ne peut pas encore se focaliser sur la fin de sa carrière. Alors, même si Jacques-Henri Eyraud a fait une offre à Florian Thauvin, ce dernier ne l’a pas acceptée, c’est du moins ce qu’annonce Gianluca Di Marzio, généralement très bien informé. Et si le célèbre journaliste italien a des infos sur Thauvin, c’est que le nom de ce dernier circule encore plus intensément en Série A depuis quelques jours.

En effet, l’Atalanta, récemment éliminé par le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des champions, aurait le souhait de s’offrir le joueur de l’Olympique de Marseille. Et Florian Thauvin ne serait pas insensible à l’intérêt du club de Bergame, le style de jeu pratiqué par la formation de Gian Piero Gasperini étant forcément attractif pour un joueur comme lui. Cependant, le champion du monde a des exigences salariales qui ne sont pas aux normes pratiquées habituellement par l’Atalanta et cela bloque les négociations. Mais du côté de Di Marzio, on pense que l'affaire peut se réaliser d'ici la fin du mercato, l'Olympique de Marseille pouvant prendre un très gros chèque en échange de Florian Thauvin.