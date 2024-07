OM ‍: 30 millions d'euros et un feu vert, De Zerbi fonce

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne veut plus perdre de temps sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi veut renforcer son secteur offensif et a flashé sur le profil de Eddie Nketiah, plus que jamais ouvert à un départ d'Arsenal.

A Marseille, Roberto De Zerbi et sa direction sont en plein travail afin de renforcer l'effectif. Et les cibles séduisantes ne manquent pas. Ce n'est un secret pour personne, l'été sera encore mouvementé dans la cité phocéenne. Le nouvel entraineur italien de l'OM veut des nouveaux joueurs offensifs. Si un retour d'Alexis Sanchez est dans les tuyaux, l'arrivée de Eddie Nketiah à Marseille prend de plus en plus d'épaisseur. L'Anglais est ouvert à un départ d'Arsenal, où son avenir semble bouché avec les présences à son poste de Kai Havertz et Gabriel Jesus. L'idée d'un départ plait aussi beaucoup aux Gunners, qui sont déjà prêts à lui trouver un remplaçant.

Nketiah, la porte est grande ouverte pour l'OM

Selon les informations de Football Insider, l'OM prépare en effet une offre importante pour convaincre Arsenal de lâcher Nketiah. Encore sous contrat jusqu'en juin 2027, le Britannique est évalué à près de 30 millions d'euros. Un montant que les Phocéens pourraient lâcher, alors que des ventes importantes sont aussi prévues cet été. Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Pau Lopez ou encore Jordan Veretout ont été mis sur la liste des transferts et même dans un loft en attendant un transfert. A 25 ans, Nketiah correspond aux idées de jeu que veut mettre en place Roberto De Zerbi. Il serait l'une des pièces principales de son équipe, rôle qu'il n'aura pas à Arsenal la saison prochaine. A noter que l'OM devra faire vite pour boucler l'opération Nketiah car en Premier League, Crystal Palace est une cible de longue date et souhaite tenter sa chance pour l'attaquant londonien.