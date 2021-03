OM : 30 ME pour Caleta-Car, Liverpool va revenir !

Dans : OM.

Au mois de janvier, Liverpool était tout proche de recruter Duje Caleta-Car, finalement retenu par Pablo Longoria à l’OM.

Victime d’une hécatombe en défense centrale, Liverpool avait offert plus de 25 ME à l’Olympique de Marseille pour le transfert de Duje Caleta-Car, recruté pour 22 ME il y a deux ans et demi. Auteur d’une saison remarquable sous André Villas-Boas en 2019-2020, le Croate a plus de difficultés cette année, à l’instar de tous ses coéquipiers. Il reste cependant un titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli, bien conscient du potentiel de l’ancien joueur du RB Salzbourg et de sa qualité de jeu long. Des qualités qui ont également charmé Jürgen Klopp, lequel pourrait bien revenir à la charge cet été afin de recruter le roc défensif de l’OM, selon les informations obtenues par le Liverpool Echo.

Cet hiver, Duje Caleta-Car avait trouvé un accord de principe avec Liverpool mais sur le gong, Pablo Longoria avait retenu le Croate. En effet, celui qui est désormais le président de l’OM estimait qu’il n’aurait pas eu le temps nécessaire pour se retourner et recruter un défenseur central de niveau équivalent en seulement quelques heures. Cet été, la donne sera différente et cette fois, Liverpool et l’OM auront plus de temps pour négocier. Dès lors, un transfert est envisageable d’autant que le jeune turc Ozan Kabak, recruté dans l’urgence en provenance de Schalke 04 au mois de janvier, n’a pas totalement convaincu Jürgen Klopp. A en croire le média britannique, une offre atteignant 25 millions de livres, soit 30 millions d’euros, devrait suffire à convaincre Marseille au vu du contexte économique. Du côté de Pablo Longoria, il est clair qu’on ne devrait pas cracher sur un tel chèque, d’autant que ce transfert pourrait permettre à l’OM de lever les options d’achat de Pol Lirola et de Leonardo Balerdi, très appréciés par Jorge Sampaoli. Reste maintenant à voir si cet intérêt des Reds se concrétisera officiellement avec une offre cet été…