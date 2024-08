OM ‍: 25ME pour Nketiah, le beau cadeau fait à Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Arsenal a revu ses prétentions à la baisse pour vendre Eddie Nketiah, une excellente nouvelle pour l’OM, qui privilégie désormais la piste du buteur anglais à celle de l’attaquant lensois Elye Wahi.

A la recherche d’un avant-centre pour compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite, l’Olympique de Marseille a exploré plusieurs pistes au cours des derniers jours. Echaudés par le prix fixé par Arsenal pour Eddie Nketiah, les dirigeants olympiens ont pris la température auprès du RC Lens pour un potentiel transfert d’Elye Wahi. Mais ces derniers jours, la situation a de nouveau évolué puisque l’OM a mis fin aux négociations avec Lens pour l’international espoirs français. Il faut dire que les Sang et Or réclament plus de 30 ME pour l’ancien buteur du MHSC tandis que dans le même temps, Arsenal est revenu vers Marseille avec des intentions plus raisonnables puisque la porte est désormais ouverte pour un transfert d’Eddie Nketiah aux alentours de 25 ME.

De quoi ravir Roberto De Zerbi mais également le consultant Walid Acherchour, pour qui la piste du buteur anglais était à prioriser par rapport à celle menant à Elye Wahi. Le journaliste de RMC et de Winamax s’explique sur X. « 25M€ pour Nketiah dans le marché des 9 actuel c’est vraiment tout sauf une folie. Je pense qu’il fera très mal en Ligue 1 et même si c’est un flop monumental (ce que je crois pas une seconde) tu pourras le refourguer chez un promu de PL. Je dévalorise pas Wahi qui a de grosses qualités mais ca dépasse qualité ou pas qualité but ou pas but jeune joueur français en France après Lens la pression OM + tentation possible fréquentation + incompréhension avec Haise et Henry faut minimiser les risques à mon avis » explique Walid Acherchour, qui estime que la piste Elye Wahi comprenait beaucoup trop de risques pour l’Olympique de Marseille.

En misant sur Eddie Nketiah, c’est moins le cas puisque l’attaquant anglais de 25 ans a plus d’expérience, lui qui évolue en Premier League depuis cinq ans. Le natif de Londres devra néanmoins répondre à certaines interrogations, lui qui était remplaçant à Arsenal l’an passé et qui a inscrit seulement 6 buts toutes compétitions confondues en 2023-2024.