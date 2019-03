OM : 25 ME pour un champion du monde, Eyraud est chaud au mercato !

Dans : OM, Ligue 1, Serie A.

Le départ de Monchi risque de provoquer bien des remous à l’AS Roma cet été. En effet, l’ancien directeur sportif du club transalpin a officialisé son retour à Séville et du côté de la capitale italienne, de nombreux joueurs recrutés à l’initiative de Monchi pourraient décider de faire leurs valises. C’est notamment le cas de Steven Nzonzi, pas toujours titulaire indiscutable depuis le début de la saison, et qui sera loin d’être intransférable à l’issue de la saison. Recruté pour 27 ME en provenance de Séville, le champion du monde 2018 a d'ailleurs des touches… en France.

Effectivement selon la Gazzetta dello Sport, le n°42 de l’AS Roma figure dans la short-list de l’Olympique de Marseille à l’approche du mercato. Une information étonnante, Rudi Garcia pouvant déjà compter sur quatre joueurs dans ce secteur de jeu avec Luiz Gustavo, Kevin Strootman, Maxime Lopez et Morgan Sanson. Mais la volonté de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta est sans doute d’anticiper un éventuel départ de l’un de ces joueurs. Luiz Gustavo, qui traîne son spleen sur le banc des remplaçants, par exemple ? Toujours est-il que Marseille creuse la piste Steven Nzonzi. Une piste qui a un coût puisque l’international français est valorisé à hauteur de 25 ME par ses dirigeants…