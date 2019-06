OM : 20ME pour Marcus Thuram, Marseille s'étouffe...

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, EAG.

Les réseaux sociaux se sont emballés cette semaine du côté des supporters de l'Olympique de Marseille lorsque Marcus Thuram a mis en ligne un message mystérieux où il était opposé à Neymar. Mais à ce stade du mercato, l'attaquant de l'En-Avant Guingamp est loin de l'OM, très loin même. Car même si son club a été relégué en Ligue 2, le président du club breton ne veut pas brader un joueur dont le profil est apprécié par de nombreux clubs. Et selon La Provence, Guingamp réclame 20ME pour céder celui qui avait été acheté pour 0,6ME il y a deux ans à Sochaux et qui n'a plus qu'un an de contrat avec l'EAG. Un prix qui aurait déjà fait tourner le dos de l'Olympique Lyonnais, également cité dans les clubs intéressés par Marcus Thuram.

Même si l'attaquant guingampais ne revendique pas un salaire colossal, lâcher 20ME pour lui n'est pas à l'ordre du jour du côté de Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt, lesquels attendent que Bertrand Desplat revienne à la réalité. « S’il repousse les sollicitations médiatiques, le président Desplat répond aux agents et aux clubs qui l’interrogent sur le cas Thuram qu’il n’est pas vendeur à moins de 20ME (...) La réalité économique concernant le dossier Marcus Thuram se situe sans doute en deçà de cette somme exorbitante. Elle constitue une base de départ pour les futures négociations. Reste à savoir si l’OM, qui a d’autres fers au feu comme le Montpelliérain Laborde ou le joueur du PFC Silas Wamangituka, peut se permettre de telles folies alors que la priorité est clairement donnée au dégraissage », explique le quotidien régional, qui ne voit pas l'affaire se concrétiser rapidement, pour peu qu'elle se concrétise un jour.