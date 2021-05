OM : 15 ME pour un défenseur argentin, Longoria est chaud

Dans : OM.

Selon les médias anglais, l'OM s'intéresse fortement à Juan Foyth, défenseur argentin prêté à Villarreal par Tottenham. Il aurait pour but de remplacer Duje Ćaleta-Car ou Leonardo Balerdi, dont l'avenir à Marseille est incertain.

L'OM s'apprête à vivre un été mouvementé. Après Florian Thauvin, qui rejoindra officiellement André-Pierre Gignac au Mexique la saison prochaine, Jorge Sampaoli est conscient qu'il perdra d'innombrables joueurs. Pas de problèmes, Pablo Longoria est au four et au moulin en ce qui concerne les arrivées. Il est vrai que pas un jour ne se passe sans qu'une nouvelle rumeur ne voit le jour à Marseille. Pour compenser un éventuel départ de Boubacar Kamara ou Valentin Rongier, l'OM est proche de finaliser l'arrivée de Gerson, milieu de terrain évoluant à Flamengo. Mais l'entre-jeu n'est pas le seul secteur où le club olympien risque de perdre des éléments. En défense, la situation de Leonardo Balerdi, prêté avec option d'achat par le Borussia Dortmund, est plus qu'incertaine. Idem pour Duje Ćaleta-Car, que le club aimerait bien vendre pour renflouer les caisses. Mais là aussi, Pablo Longoria a déjà une idée pour combler ces pertes.

L'OM prêt à chiper Juan Foyth à Villarreal

Le journal britannique Daily Telegraph affirme que l'OM s'intéresse de près à la situation de Juan Foyth. À 23 ans, l'international argentin appartient à Tottenham. Cette saison, il a été prêté à Villarreal, club avec lequel il a brillé et pris part à 31 rencontres. Du côté du club espagnol, la volonté de conserver le défenseur est réelle, mais l'option d'achat fixée à 15ME par les Spurs est jugée trop élevée. Une situation dont aimerait profiter l'OM. Auteur de très bons matchs en Liga, Juan Foyth possède l'avantage d'être extrêmement polyvalent. Défenseur central de métier, il peut également évoluer plus haut en tant que milieu défensif, ou même au poste de latéral droit, comme ce fut le cas contre Arsenal en demi-finale d'Europa League. Pour lutter face à Villarreal, l'OM devra se montrer malin, et user de l'influence que Jorge Sampaoli pourrait avoir sur son jeune compatriote.