OM ‍: 15 buts minimum, De Zerbi prévient ses attaquants

Pas forcément brillant face à Nice, l'OM a assuré l'essentiel en gagnant 2-0. Un succès symbolique de l'efficacité olympienne en ce début de saison. Une donnée prioritaire pour Roberto de Zerbi.

Qui a dit que le beau jeu collectif ne pouvait pas être efficace et vise-versa ? L'OM de Roberto de Zerbi entend bien allier ces deux finalités du football trop souvent opposées. Si l'Italien veut imposer son jeu intense en Ligue 1 cette saison, l'OM a surtout été pragmatique depuis le début de saison. Vainqueur à Brest avec 5 buts sur ses 5 frappes cadrées du match, le club olympien n'a pas été malheureux non plus à Toulouse et contre Nice samedi. Sur ces deux matchs, l'OM a marqué 5 buts sur 9 frappes cadrées à peine. Avec 12 buts en tout, Marseille possède le meilleur buteur de L1 avec Mason Greenwood. L'Anglais ne brille pas seul puisque Elye Wahi, Neal Maupay et Luis Henrique ont aussi trouvé le chemin des filets.

De Zerbi veut des tueurs

Le rendement du Brésilien est le plus impressionnant. Maladroit et très critiqué la saison passée, il a déjà marqué trois fois en Ligue 1 dont une frappe sublime contre Nice. Le nouveau visage de Luis Henrique n'est pas du au hasard mais bien à l'influence de Roberto de Zerbi. Comme le révèle L'Equipe, l'Italien est exigeant avec ses attaquants. La clé de son animation collective réside dans l'efficacité quasi chirurgicale de ses buteurs.

12 - Marseille compte 12 buts après 4 matches en Ligue 1 2024/25, son plus haut total à ce stade d’une saison dans l'élite depuis 1954/55 (15). Fête. #OMOGCN pic.twitter.com/dKcGiCSGoh — OptaJean (@OptaJean) September 14, 2024

Il exige de ces derniers qu'ils soient des tueurs devant les buts adverses. Dans le vestiaire, il leur a donné un objectif comptable clair cette saison : 15 buts minimum pour chacun d'entre eux. Une marque élevée puisque 5 joueurs seulement l'avaient atteinte en Ligue 1 la saison passée : Mbappé, David, Lacazette, Aubameyang et Ben Yedder. Le Gabonais était d'ailleurs esseulé à Marseille puisque derrière lui les autres joueurs de l'OM n'avaient pas dépassé les trois buts en championnat.