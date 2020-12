OM : 13 défaites, Pierre Ménès annonce un Marseille traumatisé

Dans : OM.

La semaine dernière, l’OM a concédé face à Porto, à l’Orange Vélodrome, sa 13e défaite de suite en Ligue des Champions.

Ce mardi soir, les hommes d’André Villas-Boas auront l’occasion de stopper l’hémorragie face à une équipe de l’Olympiakos diminuée par le forfait de Mathieu Valbuena. En confiance après une victoire aboutie face à Nantes en Ligue 1, Marseille n’a plus le droit à l’erreur sur la scène européenne afin d’espérer la troisième place synonyme de qualification en Ligue Europa. Mais pour Pierre Ménès, le problème est davantage mental que footballistique chez les coéquipiers de Dimitri Payet. Dans sa pastille digitale Pierrot Face Cam, le consultant vedette du Canal Football Club a avancé la théorie de l’équipe traumatisée par la série de 13 défaites consécutives afin d’expliquer les difficultés de l’OM en Ligue des Champions.

« Comment expliquer les deux visages de l’OM ? Il y a deux choses. Déjà, les équipes que Marseille affronte en Ligue des Champions sont infiniment supérieurs à celles qu’elle peut affronter en Ligue 1. Et puis je pense que Marseille est inhibé en Ligue des Champions, il y a ce poids des 13 défaites. On a beau dire que ce n’est pas le même effectif qui a enchaîné toutes ses défaites, c’est quelque chose qui pèse dans les têtes. Pour moi, ça a été très clair dans le match contre Porto car le début de match de l’OM est plutôt convaincant. Ils prennent ce but et puis derrière, il n’y a plus rien, l’équipe se liquéfie alors que le classement est différent en Ligue 1. Avec leurs deux matchs de retard, ils sont virtuellement devant le PSG. Il y a une autre dynamique » a constaté Pierre Ménès, pour qui l’Olympique de Marseille a clairement les moyens de faire mieux sur la scène européenne au vu des prestations plutôt convaincantes en Ligue 1.