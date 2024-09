OL-OM ‍: Benatia est allé trop loin, la sanction va tomber

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En colère à la mi-temps et après le match face à l’Olympique Lyonnais (victoire 2-3) dimanche, Medhi Benatia a gravement accusé l’arbitre Benoît Bastien. Son comportement pourrait lui valoir une sanction de la part de la commission de discipline.

La victoire n’a pas suffi pour calmer Medhi Benatia. Agacé par l’exclusion express de Leonardo Balerdi, et par le penalty accordé à l’Olympique Lyonnais, le dirigeant de l’Olympique de Marseille s’en est pris à Benoît Bastien à la mi-temps. Avant de répéter ses graves accusations au micro de DAZN après la rencontre. Pour les supporters marseillais, le conseiller du président Pablo Longoria n’a fait que défendre les intérêts de son club. Mais le président du Conseil national de l’éthique (CNE), Patrick Anton, y voit un gros dérapage. D’où son appel à la commission de discipline de la LFP.

😳 | Ça a chauffé à la mi-temps dans les couloirs du Groupama Stadium. 🗣👀 #OLOM pic.twitter.com/KOrZRWWHiI — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

« Son attitude agressive est répréhensible et mérite d'être signifiée à la commission de discipline, s’est-il justifié auprès de L’Equipe. Elle est très véhémente, mais on considère que c'est une colère calculée, maîtrisée. Sinon, il aurait tenu des propos injurieux. Elle avait pour but de mettre la pression sur les arbitres pour la deuxième mi-temps. Cela laisse à penser au spectateur qu'il a pété un câble. Mais moi je considère qu'il est en maîtrise. Mais cette attitude est inadmissible de la part d'un dirigeant. Il n'a pas à se comporter comme ça. »

Benatia risque une suspension

« Sur l'après-match, on comprend d'autant moins son comportement qu'il a gagné, a poursuivi Patrick Anton. Il vient en rajouter une couche avec une théorie complotiste, dont on commence à avoir l'habitude. Il sous-entend que Benoît Bastien vient en mission commandée. Son comportement est grave et sanctionnable. » La commission de discipline va donc étudier le cas Medhi Benatia qui s’expose à une suspension d’environ trois matchs. Autant dire que la thèse d’un complot anti-OM ne faiblirait pas du côté phocéen.