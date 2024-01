Offre envoyée, l'OM accélère pour son latéral gauche ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Gennaro Gattuso fait du recrutement d’un latéral gauche une priorité au mercato hivernal à l’OM. Pablo Longoria s’exécute et a passé la seconde dans le dossier David Jurasek, pour qui une offre a été transmise.

L’Olympique de Marseille souhaite profiter du mercato hivernal afin de procéder à quelques retouches au sein de l’effectif à la disposition de Gennaro Gattuso. Pas de révolution à venir, mais quelques ajustements utiles en vue de la seconde partie de saison. Un milieu de terrain est attendu pour compenser les départs à la CAN (Ounahi, Gueye) et dans cette optique, Lucien Agoumé fait l’objet de négociations avancées avec l’Inter Milan.

La priorité de Gennaro Gattuso se situe néanmoins en défense, où l’entraîneur de l’OM estime qu’il est urgent de recruter un latéral gauche pour doubler le poste de Renan Lodi, sans concurrence depuis le début de la saison. Pablo Longoria partage l’avis de son entraîneur, raison pour laquelle l’état-major marseillais accélère depuis quelques jours pour combler le « Rino ». Le club phocéen a jeté son dévolu sur David Jurasek, en manque de temps de jeu au Benfica Lisbonne six mois après un transfert à 14 millions d’euros en provenance du Slavia Prague.

L'OM et Lens en concurrence pour David Jurasek ?

A seulement 23 ans, Jurasek est un joueur sur lequel Benfica compte à long terme et par conséquent, un transfert est difficilement envisageable. En revanche, un prêt est possible pour Jurasek. L’OM a donc transmis une offre au Benfica Lisbonne selon le quotidien portugais A Bola. Une information confirmée par le compte insider La Minute OM, qui affirme que l’OM a présenté une première offre de prêt au club lisboète dans l’espoir de rafler la mise et de récupérer David Jurasek pour la seconde partie de saison. Rien ne dit en revanche si la tendance est à une signature du Tchèque à Marseille dans les jours à venir alors que ces dernières heures, Lens s'est également penché sur la situation de David Jurasek.