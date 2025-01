Officiel ‍: L’OM tient sa première recrue du mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM a annoncé que le défenseur Luiz Felipe, ancien de la Lazio Rome laissé libre par le club d’Al-Ittihad récemment, avait signé pour un an et demi, soit jusqu’en juin 2026. C’est la première recrue de l’OM cet hiver, et un défenseur central d’expérience avec la signature de l’Italo-Brésilien, comme le souhaitait Roberto De Zerbi, à qui rien n’est refusé depuis son arrivée l’été dernier. Le joueur portera le numéro 4, et avec le nom « Ramos » dans le dos, son nom complet étant Luiz Felipe Ramos Marchi.