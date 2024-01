Officiel ‍: L’OM recrute Ulisses Garcia

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’Olympique de Marseille a officialisé la signature d’Ulisses Garcia, qui signe en provenance des Young Boys de Berne. Le latéral gauche signe pour quatre ans et demi en faveur du club olympien.

« Lors de ces cinq années passées à Berne, le latéral de 28 ans démontre l'étendue de ses qualités et brille par sa constance et sa fiabilité : ce dernier dispute 195 matchs, inscrit 12 buts et délivre même 40 passes décisives. Ses performances avec les Jaune et Noir, notamment en Coupe d'Europe (36 matchs européens, dont 21 de Ligue des Champions), lui ouvrent ainsi les portes de la sélection suisse avec laquelle il participe aux campagnes de qualification pour la Coupe du Monde 2022 et l'Euro 2024 », a notamment souligné l’OM au sujet de son nouveau défenseur.