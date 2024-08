Officiel ‍: L'OM prolonge Luis Henrique jusqu'en 2028

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Avec encore un an de contrat, Luis Henrique était dans le viseur des dirigeants pour prolonger ou partir cet été. Le choix a été fait et le Brésilien a signé un nouveau contrat l’emmenant jusqu’en juin 2028. Grand espoir à sa signature, l’ailier avait beaucoup déçu à l’OM avant de retourner au Brésil. Désormais plus en confiance, il fait partie des joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi s’appuie en ce début de saison, et son doublé à Brest lui a donné raison.

𝐏𝐚𝐫𝐚𝐛𝐞́𝐧𝐬 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 👏🇧🇷



Notre ailier brésilien prolonge l’aventure olympienne jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️💙 pic.twitter.com/HJN1AEliJW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 23, 2024

« Ayant porté la tunique olympienne à 74 reprises et auteur d’un premier match plein à Brest avec un doublé lors de la victoire 5-1 des hommes de Roberto De Zerbi, Luis Henrique est désormais lié, après cette prolongation de contrat, avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028 », a souligné le club phocéen ce vendredi après-midi.