Officiel ‍: L’OM prête Matteo Guendouzi à la Lazio

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Après quelques jours de suspens, Matteo Guendouzi a rejoint la Lazio Rome. L’OM a officialisé la nouvelle sur ses réseaux ce jeudi soir, souhaitant bon vent à son milieu de terrain international. Ce dernier fait l’objet d’un prêt payant à 1 million d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire de 12 ME, et de bonus éventuels de 5 ME.