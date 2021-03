Officiel : L'OM a réglé le cas Villas-Boas

Dans : OM.

Président de l’Olympique de Marseille depuis vendredi soir, Pablo Longoria a d’ores et déjà bouclé un premier dossier épineux, celui de la résiliation d’André Villas-Boas.

Mis à pied par Jacques-Henri Eyraud il y a un mois, l’entraîneur portugais était toujours contractuellement lié à l’Olympique de Marseille, ce qui bloquait la venue de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin de 60 ans ayant posé le pied à Marignane ce mardi aux alentours de 11 heures, il devenait urgent de régler le cas André Villas-Boas. Cela a été fait dans la rapidité et dans les règles de l’art par le nouvel homme fort de l’OM, Pablo Longoria. « L’Olympique de Marseille annonce la résiliation d’un commun accord du contrat d’André Villas-Boas. L’Olympique de Marseille le remercie pour sa contribution durant ces 19 mois de collaboration et lui souhaite le meilleur pour la suite », a fait savoir l'OM. Cet accord concerne André Villas-Boas mais également l’ensemble de son staff : les adjoints Ricardo Carvalho et Daniel Sousa, l’entraîneur des gardiens Will Coort et enfin les préparateurs physiques Pedro Miguel Silva et José Mario Rocha.

De son côté, Jorge Sampaoli débarque à Marseille avec quatre acolytes dans ses valises : son fidèle adjoint Jorge Desio, son préparateur physique Pablo Fernandez, son deuxième assistant Diogo Meschine et enfin son analyste vidéo et interprète français Patricio d’Amico. D’ici une petite semaine, soit l’isolement sanitaire de tout le staff de Jorge Sampaoli, les joueurs de l’Olympique de Marseille vont donc découvrir de nouveaux visages sur les pelouses du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Un changement accueilli avec bienveillance par Dimitri Payet ce mardi en conférence de presse. « Ce qui me plairait c'est de gagner, peu importe la façon de faire. On a besoin d'un coach qui nous aide, qui nous emmène dans son projet, dans un projet de jeu qui peut nous convenir, nous faire gagner. Comparer... je ne le connais pas. Mais oui, on a besoin d'un coach qui nous aide ». Espérons pour l’OM que Jorge Sampaoli soit l’homme idoine pour cela.