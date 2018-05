OM : La reprise de Njie provoque des fous rires jusqu'en Angleterre !

Dans : OM, Europa League.

Surclassé par l’Atlético Madrid en finale de l’Europa League (3-0) mercredi, l’Olympique de Marseille a vécu une soirée difficile.

Et comme souvent dans ce genre de scénarios, certaines individualités sont pointées du doigt. On peut évidemment citer Steve Mandanda et André-Frank Zambo Anguissa, fautifs sur l’ouverture du score d’Antoine Griezmann. Ou encore Florian Thauvin qui confirme son incapacité à briller lors des grands rendez-vous. Mais sur la toile, c’est incontestablement Clinton Njie qui prend le plus cher ! En cause, sa reprise de l’extérieur du pied totalement ratée qui a terminé en touche…

Du coup, les internautes n’ont pas tardé à se moquer de ses pieds carrés. Et la tentative de l’attaquant camerounais a même traversé la Manche jusqu’à Londres, où les supporters de Tottenham ne regrettent pas son départ. « Voilà pourquoi on s'est débarrassé de Njie », a commenté un fan des Spurs. « C'est peut-être la pire frappe dans l'histoire des finales de Coupe d'Europe », a osé un autre supporter anglais. Espérons que l’ancien Lyonnais ne traînera pas sur les réseaux sociaux dans les prochains jours...

Le pied de Njie sur son extérieur #OMATM pic.twitter.com/Of1ppfuCCN — PiedsCarrés (@PiedsCarres) 16 mai 2018

Si Clinton Njie avait tiré sur Tupac, il fêterait le 16 juin ses 48 ans. Chienne de vie ! #OMATM #OMAtletico pic.twitter.com/YoA7r6Z9D1 — Mr Benko (@MisterBenko) 16 mai 2018