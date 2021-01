Officiel : Arkadiusz Milik est le nouveau grand attaquant de l’OM !

Dans : OM.

Arrivé à Marseille ce jeudi, Arkadiusz Milik devient officiellement le nouvel avant-centre de l’OM.

Après avoir passé sa visite médicale avec succès, l’international polonais a effectivement signé son nouveau contrat avec le club phocéen ce jeudi soir. « L'Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le Napoli pour le joueur Arkadiusz Milik. Il s'est engagé avec le club olympien sous la forme d'un prêt de 18 mois avec option d'achat. Après Pol Lirola, Arkadiusz Milik est la seconde recrue olympienne du mercato hivernal », explique l'OM dans un communiqué.

Priorité d’André Villas-Boas, le buteur de Naples a été recruté par Pablo Longoria dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat quasi-automatique de 8 millions d’euros, avec 20 % à la revente pour le club italien. Avec ce nouveau bail, le nouveau numéro 19 de l’OM va toucher 4 ME net par an. Déjà qualifié pour le match de L1 à Monaco samedi, Milik arrive à Marseille avec l’objectif de relancer sa carrière et garder sa place en équipe nationale de Pologne en vue de l’Euro 2021.