Non, les joueurs de l’OM n’ont pas baissé leur salaire

Pour terminer son mercato à l'OM de la meilleure façon possible alors qu’aucune vente n’est venue clôturer ce 31 août, Pablo Longoria a du ruser.

Afin de faire homologuer le prêt d’Amine Harit par la DNCG alors que le recrutement devait être tributaire d’un départ dans l’effectif, le président de l’OM a présenté une nouvelle version moins salée de la masse salariale du club. Plusieurs joueurs ont accepté de faire un sacrifice sur leur contrat afin de faciliter l’arrivée de l’ancien nantais dans l’effectif, même si le feu vert total n’a toujours pas été donné. Néanmoins, la confiance est de mise. Depuis la fin du mercato, il se murmurait ainsi que Pol Lirola, Alvaro Gonzalez et Leonardo Balerdi avaient consenti à revoir leur salaire à la baisse afin de permettre de libérer de la masse salariale pour une recrue supplémentaire.

Amine Harit déjà en forme sur Twitter

Une belle preuve de l’engagement total de l’effectif pour construire la meilleure équipe possible, et de la confiance en l’équipe dirigeante. Mais ce jeudi, La Provence vient tout de même ramener un peu de réalité. Aucun des trois joueurs cités ne perdra un centime de son salaire, et c’est seulement un report d’une partie de leur salaire qui a été acceptée, de manière à présenter un budget salarial amélioré. Un avenant spécial à leur contrat a été signé, forçant l’OM à régler la totalité des sommes dues afin que les deux Espagnols et l’Argentin touchent bien 100 % de leur salaire.

Néanmoins, l’effort est réel et les trois joueurs verront bien leur émolument être amputé de manière provisoire, jusqu’au rattrapage qui aura lieu rapidement, dès 2022. De son côté, L’Equipe précise que les trois joueurs cités sont ceux qui ont accepté le plus rapidement cette proposition de l’OM pour permettre à une nouvelle recrue de signer, mais d’autres éléments auraient très bien pu accepter ce deal arrangé sur le temps. Cela n’a pas été jugé nécessaire par Pablo Longoria, qui estime avoir présenté un montage financier à même de convaincre la DNCG de valider cette dernière arrivée. Amine Harit en est lui aussi persuadé, lui qui a fait savoir sur les réseaux sociaux, qu'il se voyait déjà olympien.