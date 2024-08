Nketiah à l'OM, Longoria a la réponse ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM cherche à faire venir Eddie Nketiah, mais Pablo Longoria se heurte aux exigences d'Arsenal. Le joueur, en revanche, est à l'écoute de cette possibilité.

Malgré quelques beaux noms et de grosses dépenses, le mercato de l’OM possède pour le moment un sacré gout d’inachevé à deux semaines de la reprise de la Ligue 1. Il faut au moins un gardien de but et un avant-centre sinon toute la préparation mise en place par Roberto De Zerbi risque de manquer de cohérence au poste clé. En ce qui concerne le futur buteur, Pablo Longoria se concentre pour le moment sur Eddie Nketiah. Ce dernier a encore joué quelques minutes avec Arsenal cette nuit face à Liverpool, et il ne s’est pas vraiment mis à son avantage avec une occasion ratée et peu de sollicitations, même si les fins de match de préparation sont souvent aléatoires avec énormément de turnover. Cela ne freine pas du tout la volonté de l’OM de le faire venir au plus vite.

20 millions d'euros, insuffisant pour Arsenal

Ainsi, après une offre ferme de 20 millions d’euros, les dirigeants marseillais espèrent une réponse positive d’Arsenal. Selon The Athletic, cela ne devrait pas être le cas et les Gunners devraient demander un nouvel effort financier de la part de l’OM pour les convaincre de lâcher leur attaquant. Mais en attendant, le forcing continue auprès du joueur et cela semble porter ses fruits. En effet, le site britannique Give Me Sport annonce que Nketiah est de plus en plus intéressé par la perspective de rejoindre l’OM, qui affiche clairement sa volonté de le recruter et d’en faire un titulaire en pointe, ce qu’il ne sera clairement jamais avec Arsenal.

Interrogé à ce sujet, le journaliste de Sky Sports Michael Bridge a fait savoir que Nketiah était intéressé par l’OM, et que tout pourrait se décanter dans les prochains jours. « A son âge, il va avoir besoin de jouer régulièrement et il est clair qu’il n’aura pas ça à Arsenal. Arsenal va vouloir le vendre à un bon prix, mais de ce que nous comprenons, il est ouvert à une discussion avec Marseille et il faudra suivre ce dossier dans les prochains jours », a livré le spécialiste de la Premier League. Une offre de 25 ME est jugée comme suffisante pour convaincre le club londonien de céder un joueur qui est encore loin d’être à Marseille, car la question de son très copieux salaire va se poser.

Nketiah a une feuille de paye « made in England » avec 500.000 euros par mois de salaire, sans avoir l’aura, le palmarès ou même l’efficacité des précédents avant-centres de l’OM que sont Alexis Sanchez ou Pierre-Emerick Aubameyang.