Nice-OM ‍: L'arbitre déjà critiqué, et ce n'est pas Turpin

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Samedi soir prochain, un choc de Ligue 1 aura lieu entre Nice et l'OM. Invaincus, les Aiglons comptent bien marquer les esprits face aux Phocéens.

La Ligue 1 reprendra fort après la trêve internationale. Nice recevra l'OM samedi soir avec la ferme intention de continuer sa marche en avant, alors que les Azuréens sont toujours invaincus après 8 journées disputées. Les dernières rencontres entre Aiglons et Phocéens ont été bouillantes, surtout à l'Allianz Riviera. Lors de ce choc, tous les détails seront importants. Et ça, l'arbitre le sait bien. D'ailleurs pour ce match, c'est Ruddy Buquet qui aura l'honneur d'être au sifflet. Une nomination qui a pas mal fait réagir sur la Canebière.

Ruddy Buquet, l'OM se prépare au pire ?

Sur X, nombreux étaient les fans de l'OM à pester contre la nomination de Ruddy Buquet. « On va se faire voler encore » ; « Bien joué a Nice pour cette victoire » ; « Bravo les Niçois, nous n'avons rien pu faire » ; « Je sens le Turpin face à Lyon » : « Même pas je regarde le match » : « Lui c'est pire que Turpin etc.. c'est l'arbitre parmi tous que j'arrive pas à encadrer, il est tellement nul !!! » ou encore « Mr va siffler toutes les 10 secondes… », pouvait-on voir de la part de certains Marseillais, qui vont donc serrer les dents lors de cette rencontre. Outre l'arbitre, l'OM devra surtout se montrer assez dangereux et inspiré offensivement pour faire la différence face à une équipe de Nice qui n'a encaissé que 4 buts depuis le début de la saison. A Gennaro Gattuso de trouver la bonne formule et ne pas reproduire les erreurs faites dans le passé, qui ont coûté très cher à la formation olympienne.