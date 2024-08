Neal Maupay à l’OM, Longoria réussit un coup de génie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis une dizaine de jours, l’OM est intéressé par Neal Maupay pour combler l’absence de Faris Moumbagna, gravement blessé. Everton réclamait 8 ME, mais Pablo Longoria va avoir le dernier mot pour un prix réduit

Après avoir investi 25 ME pour recruter Elye Wahi à Lens et 15 ME pour s’offrir Jonathan Rowe en provenance de Norwich ces derniers jours, les dirigeants de l’Olympique de Marseille pensaient en avoir fini avec les attaquants lors de ce mercato estival. La blessure de Faris Moumbagna lors de la première journée face à Brest a néanmoins changé la donne. Le buteur camerounais, victime d’une rupture des ligaments croisés, va manquer au moins six mois de compétition et pour Roberto De Zerbi, il est indispensable de recruter un avant-centre afin de doubler le poste d’Elye Wahi car même si Jonathan Rowe peut dépanner en pointe, il a avant tout été recruté pour jouer sur le côté gauche.

L'OM prend Maupay à prix réduit

La piste prioritaire de l’OM se nomme Neal Maupay et des discussions étaient en cours avec Everton. Les Toffees réclamaient 8 ME pour le transfert de l’ancien buteur de Brighton, en fin de contrat dans un an. Mais pour le président olympien Pablo Longoria, il n'était pas question de poser cette somme sur la table et ces dernières heures, les négociations se sont poursuivies avec l’espoir dans le camp marseillais de faire baisser la note. C'est mission accomplie puisque L'Equipe annonce qu'un accord a été trouvé pour un prêt avec option d'achat obligatoire de l'ordre de 4 ME.

L'attaquant français rejoindrait ainsi Marseille dans les prochaines heures, pour y signer par la suite un contrat de quatre ans, et devenir une doublure ou un concurrent à Elye Wahi à la pointe de l'attaque. Son arrivée est prévue pour ce jeudi soir et nul doute qu'elle sera bien accueillie tant le besoin de faire venir un finisseur était présent à l'OM ces derniers jours, notamment avec le match raté de Wahi contre Reims. La sanction est donc immédiate pour l'ancien lensois.