Mudryk à l’OM, le plan de Chelsea dévoilé

Par Guillaume Conte

L'OM a été cité comme un club prétendant à la venue de Mikhailo Mudryk cet hiver. Chelsea essaye déjà de le placer, avec une idée derrière la tête.

Un an et demi après son arrivée pour un transfert fracassant qui avait chamboulé la Premier League car il devait au départ s’engager pour Arsenal, Mikhailo Mudryk regrette certainement d’avoir signé pour Chelsea. L’ailier ukrainien n’a jamais réussi à s’imposer et risque de rester sur le banc pendant une bonne partie de la saison s’il continue sur sa lancée. L’ancien de Donetsk ne parvient pas à montrer ses qualités, qui sont indéniables, et ses éclairs sont trop rares pour satisfaire le nouveau manager Enzo Maresca. Dans cette histoire, tout le monde a bien compris que l’histoire avait de grandes chances de s’arrêter au mois de janvier, et le joueur ukrainien s’est fait une raison. Il cherche désormais la bonne porte de sortie.

Chelsea rêve d'un gros deal avec l'Inter

L’OM a été cité par la presse anglaise parmi les clubs intéressés pour réaliser un nouveau gros coup en cas de prêt, Pablo Longoria ayant l’art de tenter des missions qui semblent impossibles. Et Mehdi Benatia également. Mais pour le moment, Chelsea entend bien profiter de la valeur marchande entre élevée de Mudryk, et de son contrat longue durée, pour récupérer un joueur de premier plan. Ainsi, selon le Daily Express, le CFC compte proposer à l’Inter Milan un échange pour récupérer Lautaro Martinez, qui fait rêver les Blues depuis de nombreuses années.

Le club londonien n’a pas réussi à faire signer un attaquant de premier plan cet été, et entend dépenser près de 100 millions d’euros pour faire venir l’Argentin. Chelsea prévoit d’envoyer trois joueurs à l’Inter pour faire baisser la note : Mikhailo Mudryk, Benoit Badiashile et Carney Chukwuemeka. Pas certain que cela soit convaincant pour le club italien, qui perdrait très gros avec Lautaro Martinez, et cherche surtout du cash si jamais son départ devait réellement se dessiner. En tout cas, Chelsea essayer de trouver une porte de sortie à son Ukrainien, qui s’est fait tacler publiquement par son entraineur pour son manque de qualité technique sur ses derniers matchs. Pas de quoi décourager certains clubs, dont l’OM, de voir ce qu’il peut se passer sur ce dossier au mois de janvier.