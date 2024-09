Mykhaïlo Mudryk à l'OM, De Zerbi lance ce pari fou ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Déchainé lors de ce mercato, l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et rêve de récupérer Mykhaïlo Mudryk, qui a disparu de la circulation à Chelsea après son transfert à 100 ME.

Chelsea possède probablement l’effectif le plus imposant de toute la planète football. Depuis deux ans, le club londonien ne cesse de recruter à tour de bras pour essayer de retrouver les premiers rôles en Premier League, sans toutefois y arriver. Même la qualification en Ligue des Champions n’est plus au rendez-vous dans un championnat certes très concurrentiel, mais où les Blues pataugent face à des équipes qui n’ont pas dépensé plus d’un milliard d’euros en joueurs depuis juin 2022 et la prise de pouvoir de Todd Boehly.

100 millions d'euros disparus avec Mudryk

Les exemples de fiascos sportifs et financiers sont très nombreux, mais l’un d’entre eux est particulièrement mis en avant depuis que Chelsea a mis 100 millions d’euros sur la table pour griller Arsenal sur le fil et recruter Mykhaïlo Mudryk. L’ailier ukrainien, brillant avec le Shakthar Donetsk avait signé chez les Blues le 15 janvier 2023, avec un montant du transfert incroyable pour un joueur en provenance du championnat d’Ukraine, et surtout un contrat de huit ans et demi jusqu’en juin 2031. Deux ans plus tard, malgré une cinquantaine de matchs chez les pensionnaires de Stamford Bridge, le fiasco est total. Au point que Chelsea envisage pour la première fois de le céder au mois de janvier, histoire de limiter la casse avec un joueur qui de toute évidence ne s’imposera plus chez les Blues.

A 23 ans, Mudryk ne se fait pas sa place cette saison dans le système du nouvel entraineur Enzo Maresca, et pour la première fois également, il évoque en coulisses un avenir loin de Chelsea. Plusieurs clubs ont déjà essayé de récupérer l’Ukrainien par le passé, et il y a quelques mois le Bayern Munich avait tenté d’enlever la mise. Sans succès. Mais au mois de janvier, un nouveau club apparait en force dans les destinations possibles, et il s’agit de l’OM affirme le site Team Talk. Le média britannique souligne que Roberto De Zerbi est un grand fan de l’ancien de Donetsk, et est persuadé de pouvoir lui permettre de retrouver la confiance qui lui a permis de se faire connaitre. Si l’OM trouve parfois des fonds incroyables pour effectuer des coups comme Mason Greenwood ou Adrien Rabiot, il s’agira forcément d’un prêt vu l’énorme contrat de l’Ukrainien à Londres.

Son salaire colossal sera forcément un sujet chaud, mais Marseille ne s’interdit rien dans le recrutement ces derniers mois, et faire venir Mykhaïlo Mudryk est clairement un coup que Roberto De Zerbi a envie de tenter. Même s’il possède une attaque de haut vol et bien garnie déjà pour une équipe qui ne disputera pas la Coupe d’Europe cette saison. Mais il parait qu’abondance de biens ne nuit pas, et l’entraineur italien a bien envie de vérifier cet adage de façon spectaculaire.